Андрій Яцків захищав Україну на Покровському напрямку. Там, у страшному пеклі війни, у червні 2025-го молодий Воїн загинув. На 33-му році життя… Вічна пам’ять та шана Герою!

«З 17 червня 2025 року вважався зниклим безвісти чортківʼянин, старший солдат Національної Гвардії України ЯЦКІВ Андрій Ігорович, 1992 р. н., який захищав Україну на Покровському напрямку.

Тіло Героя вдалося ідентифікувати за результатами ДНК-експертизи.

Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ 16 лютого 2023 року. Андрій Служив стрільцем 2-го відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону з КЕОП тп ОГП в/ч 3002.

Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини поблизу н. п. Мирне Покровського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу противника 17 червня 2025 року вважався зниклим безвісти», – повідомили у Чортківській міській раді.

У суботу, 16 травня, о 13 годині, тіло Героя зустрічатимуть у Чорткові, у соборі верховних апостолів Петра і Павла. Парастас служитимуть 16 травня о 19 годині у кімнаті смутку церкви святого рівноапостольного князя Володимира. Чин похорону відбудеться 17 травня о 13 годині у церкві святої Покрови.

У громаді просять прийти та гідно вшанувати Героя.