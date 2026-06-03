З переломом ноги 2 червня до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку обласного центру, 1952 року народження. Травми пенсіонерка отримала в маршрутному автобусі.

Про нещастя на спецлінію поліції повідомив черговий лікар.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій маршрутки марки MAN A21, рухаючись вулицею Руська в напрямку Мазепи, застосував екстрене гальмування і як наслідок – впала пасажирка. Водій попередньо тверезий.

Триває перевірка.



