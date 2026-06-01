Латвійські партнери передали для українських військових 26 автомобілів, квадроцикл та мотоцикл.

У Тернополі відбулася передача транспортних засобів для потреб військових підрозділів Тернопільської, Чернігівської та Запорізької областей, які виконують бойові завдання та забезпечують оборону держави.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Допомогу надала громада міста Огре Латвійської Республіки. Кошти на закупівлю та доставку транспорту в Україну зібрали жителі громади. Для офіційної передачі допомоги до Тернополя прибула делегація з 25 представників міста на чолі з керівником бюро мера Егілсом Хелманісом.

Загалом військовим передали 26 автомобілів, квадроцикл та мотоцикл. Транспорт використовуватимуть для виконання бойових завдань і забезпечення потреб підрозділів на передовій.

За словами Егілса Хелманіса, до збору коштів долучилися жителі всієї Латвії.

«Люди відчувають потребу допомагати Україні. Ми розуміємо, що українські воїни захищають не лише свою державу, а й безпеку Латвії та всієї Європи. Підтримуємо Україну ще з 2014 року та щороку кілька разів передаємо транспорт і необхідну допомогу», — зазначив він.

За цей час латвійська сторона передала Україні вже близько 380 автомобілів.

Один із автомобілів отримала психологічна служба Третьої окремої штурмової бригади. По транспорт особисто прибули військовослужбовці підрозділу.

«Це перший автомобіль саме для психологічної служби нашої бригади. Він дозволить нам бути мобільнішими та допомагати більшій кількості військовослужбовців. Автомобілів багато не буває», — розповів офіцер-психолог групи контролю бойового стресу бригади на позивний «Соломон».