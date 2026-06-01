На Тернопільщині тривають виїзні донації, під час яких люди мають змогу здати кров для порятунку життів.

Чергова поїздка відбулася на Теребовлянщину, де зібрали 18 літрів крові.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

“Сьогоднішня виїзна донація відбулася завдяки злагодженій роботі Струсівської та Дарахівської амбулаторій Теребовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Низький уклін усім, хто знайшов час і можливість поділитися частинкою свого тепла. Ваша відповідальність надихає”, — зазначили в ОВА.

Там додали, що завдяки таким подіям вдається наповнювати стратегічний запас крові, який щодня рятує життя наших захисників на передовій та хворих у лікарнях.