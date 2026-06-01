Понад 18 літрів крові для порятунку життів захисників і пацієнтів лікарень зібрали у громаді на Тернопільщині
На Тернопільщині тривають виїзні донації, під час яких люди мають змогу здати кров для порятунку життів.
Чергова поїздка відбулася на Теребовлянщину, де зібрали 18 літрів крові.
Про це повідомили у Тернопільській ОВА.
“Сьогоднішня виїзна донація відбулася завдяки злагодженій роботі Струсівської та Дарахівської амбулаторій Теребовлянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Низький уклін усім, хто знайшов час і можливість поділитися частинкою свого тепла. Ваша відповідальність надихає”, — зазначили в ОВА.
Там додали, що завдяки таким подіям вдається наповнювати стратегічний запас крові, який щодня рятує життя наших захисників на передовій та хворих у лікарнях.