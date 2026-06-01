Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області визнав колишнього посадовця винним в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 травня.

Йдеться про колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

У 2021-му представник ТОВ «Лобелія» звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин. Компанія займалася ввезенням квітів і одного разу в партії товару виявили шкідника, тому вантаж довелося знищити. Представник компанії спілкувався із посадовцем і останній начебто вислов пропозицію платити по 600 гривень за кожен автомобіль із товаром, щоб таких випадків більше не було.

Як зазначалося у заяві про злочин, неправомірну вигоду вимагали, щоб інспектори працювали в позаробочий час, щоб автомобіль не затримували і не було перешкод у проходженні митного контролю.

Обвинуваченого задокументували на одержанні 8400 гривень. На відео зафіксовано, як він каже покласти гроші йому в бардачок машини. А далі говорить, що зведе співрозмовника з керівницею фітосанітарної лабораторії, щоб він з нею перебалакав. Обовʼязки директора лабораторії тоді виконувала двоюрідна сестра обвинуваченого.

Управління фітосаніфтарної безпеки і держустанова «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія» є самостійними юридичними особами та не підпорядковуються одне одному. Але інспектори Управління фітосанітарної безпеки, тобто підлеглі обвинуваченого, здійснювали відбір зразків для експертизи. Для виходу інспекторів у позаробочий час потрібна була службова записка за особистим електронним підписом обвинуваченого.

Ексчиновник отримання грошей заперечував, але визнав, що намагався вплинути на роботу лабораторії, щоб у товарах в інтересах TOB «Лобелія» не виявляли шкідників у товарах, тому вважає, що в його діях є ознаки зловживання впливом (ч.2 ст. 369-2 КК). Адвокат просив перекваліфікувати дії підзахисного і звільнити його від кримінальної відповідальності у звʼязку з закінченням строків давності.

Однак суд визнав обвинувачення доведеним і призначив покарання у виді 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.