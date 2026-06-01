КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» у зв’язку з відкриттям купального сезону проводить набір матросів-рятувальників для роботи на пляжі «Циганка».

Про це повідомили в ТМР.

Для працівників передбачене офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи 2/2. Серед основних обов’язків – контроль за дотриманням відвідувачами правил безпечної поведінки на воді, надання першої медичної допомоги у разі потреби.

Вимоги до кандидатів: середня освіта, вільне володіння українською мовою, належна фізична підготовка та вміння плавати. Досвід роботи не обов’язковий. Навчання з отриманням сертифіката матроса-рятувальника буде проведено за кошт підприємства.

Для працевлаштування потрібно подати заяву, фотокартку розміром 2×4, копії паспорта та ідентифікаційного коду. Детальну інформацію можна отримати за адресою: вул. Білецька, 11 або за телефоном 52-72-14, e-mail: [email protected].