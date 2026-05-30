Міноборони України пояснює, як цього року можна вступити до вищого військового навчального закладу за результатами НМТ або вступних іспитів.

У 2026 році абітурієнти мають два рівнозначні шляхи для вступу на державне замовлення до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).

Якщо цивільна молодь або військовослужбовці не встигли вчасно зареєструватися на Національний мультипредметний тест (НМТ), вони зберігають право вступити до військового вишу за вступними іспитами.

Для цього необхідно встигнути подати заяву до ТЦК та СП до 1 червня 2026 року, пройти медкомісію та скласти іспити безпосередньо у закладі.

Вступна кампанія 2026 – два варіанти для вступу до ВВНЗ

Вступники мають право за власним вибором брати участь у конкурсному відборі на навчання за результатами:

Національного мультипредметного тесту (НМТ);

вступних випробувань з конкурсних предметів безпосередньо у військових навчальних закладах.

Основна сесія національного мультипредметного тесту триває до 25 червня.

Його результати дають право взяти участь в конкурсному відборі на навчання у закладах вищої освіти.

Але якщо юнак чи дівчина не встигли своєчасно зареєструватися для проходження НМТ у цьому році та не мають результатів НМТ за попередні роки, то вони зберігають можливість вступити на навчання до військового навчального закладу за іншою процедурою.

Йдеться про вступні випробування (іспити). Для цього потрібно:

до 1 червня 2026 року подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо надання дозволу на участь у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання;

пройти попереднє медичне обстеження військово-лікарською комісією;

скласти вступні випробування з конкурсних предметів безпосередньо в військовому навчальному закладі.

Додаткові вимоги для вступників до військових вишів

Вступники до військових навчальних закладів, крім надання сертифікатів НМТ або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, додатково проходять:

психологічне обстеження;

оцінку рівня фізичної підготовленості;

остаточний медичний огляд, що здійснюються фахівцями, які входять до складу приймальних (відбіркових) комісій.

Успішне проходження вступних випробувань та конкурсного відбору за обраною спеціальністю є підставою для зарахування на навчання, здобуття вищої освіти та подальшого проходження військової служби у Збройних Силах України.

Довідка

Національний мультипредметний тест (НМТ) — це комп’ютерний вступний іспит для здобуття вищої освіти в Україні. У 2026 році, як і у 2024 та 2025 роках, він складається з чотирьох конкурсних предметів.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.