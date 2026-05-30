Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи майже 2,1 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них, кожна друга – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівельній галузі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в сільському господарстві та в освіті.

У топ 10 вакансій області увійшли: водії, продавці, слюсарі, лікарі різних спеціалізацій, підсобники, кухарі, бухгалтери, вантажники, медсестри та спеціалісти державної служби.

У топі професій за розміром зарплати:

50-52 тис. грн – бетонярі, електромеханіки з ліфтів, налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас, водій автотранспортних засобів, монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, головний бухгалтер, інженер-технолог;

40-41 тис. грн – головні будівельники (домобудівного, сільського будівельного комбінату), малярі, штукатури, шліфувальники, монтажники систем утеплення будівель, покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, складальники виробів, головні художники-конструктори (дизайнери), підсобні робітники, менеджери (управителі), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), завідувач складу, лікар ветеринарної медицини, машиніст екскаватора, керуючий відділенням, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;

32-36,8 тис. грн – майстри з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, водії тролейбуса, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, економісти, шеф-кухар, геодезист, електрогазозварник, менеджер (управитель) з постачання, машиніст-кранівник, , монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, друкар глибокого друкування, друкар флексографічного друкування, експедитор, інкасатор, майстер виробничої дільниці, механік-налагоджувальник;

30-31,8 тис. грн – бухгалтери, бригадири на дільницях основного виробництва (інші виробництва), складальники електричних машин та апаратів, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування, вантажники, начальники зміни (промисловість), охоронці, водій навантажувача, юрист, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, пекар, обліковець, представник торговельний, слюсар-ремонтник, оббивальник меблів, машиніст екскаватора, електрозварник ручного зварювання, моторист (машиніст), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, службовець на складі (комірник), майстер з ремонту приладів та апаратури, електрик дільниці, лаборант (біологічні дослідження), технік-електрик, технік-будівельник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

За детальнішою інформацією зверніться у зручний для Вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, або за тел. «гарячої лінії» – (063) 5765756.