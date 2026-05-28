У Західноукраїнському національному університеті відбулося засідання Вченої ради.

Під час засідання ректор університету Оксана Десятнюк вручила голові Вченої ради, професору Андрію Крисоватому нагороду від Національного банку України.

Відзнака свідчить, що Західноукраїнський національний університет – найактивніший заклад вищої освіти України, викладачі та молодь якого долучалися до щорічної міжнародної освітньої кампанії з фінансової обізнаності «Global Money Week 2026».