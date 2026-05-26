Нещодавно Театральний майдан Тернополя перетворився на масштабний осередок науки, творчості та інтерактиву – тут відбулися довгоочікувані 13-ті Наукові пікніки. До цієї визначної міської події активно долучився і Польсько-український адаптаційний центр Західноукраїнського національного університету, представивши мешканцям та гостям міста власну унікальну локацію з адаптивними іграми.

Відвідувачі заходу мали чудову нагоду ближче ознайомитися з діяльністю Центру, особисто спробувати свої сили в адаптивних іграх, долучитися до різноманітних інтерактивів та на повну відчути атмосферу щирої взаємодії, підтримки й позитивних емоцій.

Особливий ажіотаж та зацікавленість локація викликала серед дітей і молоді, які з неймовірним захопленням та азартом брали участь у всіх запропонованих активностях.

Діяльність Польсько-українського адаптаційного центру ЗУНУ здійснюється в межах проєкту “Polsko-Ukraińskie Regionalne Adaptacyjne Centra – VOL.3”, що співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми «RITA – Przemiany w regionie», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».