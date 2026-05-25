Слідчі поліції Зборова розпочали кримінальне провадження за фактом нещасного випадку на воді.

Нещастя трапилося на ставку в Залозецькій громаді. Молодий чоловік рибалив разом з друзями. У якийсь момент вирішив скупатися. Це й призвело до трагедії.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Рятувальники витягнули бездиханне тіло 22-річного жителя обласного центру. Проводиться експертиза.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Поліцейські застерігають жителів області від необдуманих вчинків.

“Купатися у таку пору ще зарано – холодна вода може спровокувати гостру стресову реакцію організму. Також категорично заборонено заходити у водойми у стані сп’яніння. За статистикою, майже половина нещасних випадків на воді стається через вживання спиртних напоїв. Не варто також влаштовувати водні процедури у місцях, де це заборонено”, — розповіли у поліції.