На вулиці Торговиця триває поточний ремонт дорожнього покриття. 22-23 травня на ділянці від вулиці Оболоня в напрямку виїзду з міжміського автовокзалу заплановане виконання робіт з влаштування асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Роботи триватимуть з 9:00 до 23:00.

Про це повідомили в ТМР.

У зв’язку з виконанням робіт на зазначеній ділянці буде частково обмежено рух транспорту. Водночас рух громадського транспорту здійснюватиметься без змін.

Водіїв та пасажирів просять врахувати ці зміни при плануванні маршруту та обирати альтернативні шляхи руху.