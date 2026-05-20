Упродовж січня-квітня цього року до бюджету від підприємств Тернопільщини надійшло 24 млн 613 тис. грн екологічного податку. Це – на 10,3 млн грн більше від запланованих показників.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Екологічний податок є одним із важливих інструментів державної екологічної політики. Його сплачують суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана із впливом на довкілля.