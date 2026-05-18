Тернополян і гостей міста запрошують взяти участь у дефіле вишиванок.

“21 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки в Тернополі у сквері В’ячеслава Чорновола відбудеться дефіле у вишиванках, і стати його частиною може кожен. Запрошуємо тернополян та гостей міста одягнути свої найкращі вишиванки та продемонструвати їх на святі”, — розповіли у міській раді.

Неважливо, чи це старовинна сорочка, що дісталася у спадок, чи сучасна дизайнерська сукня. Головне, щоб вона відображала вашу індивідуальність, кажуть організатори дефіле.

“Разом із вами на імпровізований подіум вийдуть студенти та військовослужбовці, а атмосферу створюватимуть кращі музичні колективи міста”, — зазначили у міській раді.

Якщо ви готові показати свою вишиванку громаді, обов’язково зареєструйтеся заздалегідь за посиланням ТУТ. Початок – о 14:00.