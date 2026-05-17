У січні-квітні 2026 року загальний товарообіг на Тернопільщині становив 680 млн дол. США й, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 18%.

Зокрема, імпорт товарів зріс на 31%, порівняно з минулорічним показником, і склав 400 млн дол. США. Крім цього, на 4% збільшилися обсяги експортних операції – 280 млн дол. США, повідомили на Тернорільській митниці.

Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними партнерами із 80 країн світу.

Найбільше товарів в область надійшло з Китаю – 23% від усього імпорту, Польщі – 20%, Німеччини – 8%, Італії – 4% та Литви – 3%.

Експортували найчастіше до Польщі – 35% від усього експорту, Італії – 6%, США – 4%, Німеччини – 4%, а також Туреччини – 4 відсотки.