31 травня в Етнопарку сімейних вражень “Агроленд” на Тернопільщині відбудеться Національний фестиваль молока “Фест молоко 2026” – масштабна всеукраїнська подія, яка об’єднає гастрономію, фермерство, етнокультуру, сімейний відпочинок та благодійність.

Однією з головних подій фестивалю стане кулінарне шоу від відомого українського шеф-кухаря та дослідника української кухні Євгена Клопотенка.

Спеціально для гостей “Фест молоко 2026” Євген Клопотенко проведе великий майстер-клас із приготування авторських страв на основі молочних продуктів. Відвідувачі зможуть не лише побачити процес приготування наживо, а й скуштувати готові страви та дізнатися більше про сучасне переосмислення української кухні.

Організатори зазначають, що гастрономічний напрямок фестивалю покликаний популяризувати якісні українські молочні продукти, підтримати локальних виробників та показати, що традиційна кухня може бути сучасною, цікавою і трендовою.

Окрім кулінарного шоу, на гостей фестивалю чекатимуть концертна етно-програма, дегустації, ярмарок крафтової продукції, дитячі розваги, тематичні фотозони, варіння сиру, збивання масла, симулятор доїння, виставка корів світових порід, VR-мандрівка трипільським селом та панельна дискусія про майбутнє молочної галузі України.

У межах фестивалю також проходитиме благодійний збір на підтримку 12-ої бригади спеціального призначення “Азов”.

Дата проведення: 31 травня 2026 року. Час: 11:00–19:00. Місце: Етнопарк сімейних вражень “Агроленд”. Вартість вхідного квитка – 500 гривень.

Організатори: Агроленд, АПС. Співорганізатори: Спілка молочних підприємств України.