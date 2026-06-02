Шахраї продали жительці Тернопільщини неіснуючі талони на пальне на понад 10 тисяч гривень
На Тернопільщині шахраї обманули жінку на понад 10 тисяч гривень – потерпіла хотіла купити в них паливні талони.
Заява про шахрайство надійшла до Тернопільського районного управління поліції.
Як з’ясувалося, потерпіла знайшла пропозицію щодо продажу паливних талонів. Після спілкування з продавцем вона погодилася на умови покупки та самостійно перерахувала 10 800 гривень на вказаний банківський рахунок.
Однак після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а жінка так і не отримала замовлений товар. Зрозумівши, що стала жертвою аферистів, вона звернулася до правоохоронців.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Поліцейські нагадують громадянам: купуючи товари через мережу інтернет, користуйтеся послугами перевірених продавців та офіційних платформ.
Не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам і не спокушайтеся на надто вигідні пропозиції.
Перед оплатою обов’язково перевіряйте відгуки про продавця та переконайтеся в його надійності.
Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.