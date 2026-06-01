Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Донеччині внаслідок ворожого артобстрілу загинув Олександр Солонина. Вічна пам’ять і слава Герою!

«Борсуківська громада знов у жалобі…

На війні загинув наш земляк, житель села Великі Кусківці – Солонина Олександр Іванович, 1987 року народження.

Вірний військовій присязі, воїн Олександр мужньо боронив Україну у складі військової частини А**** на посаді старшого стрільця-вогнеметника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

26 травня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Дробишеве Краматорського району Донецької області воїн загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Герої не вмирають!

Про зустріч Воїна та чип поховання повідомимо додатково», – написали у Борсуківській громаді.