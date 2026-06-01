На кафедрі економіки та глобалістики ЗУНУ відбулося відзначення команд-учасниць загальноуніверситетського інтелектуального турніру «Школа молодих експертів-2026», присвяченого темі «Як зміниться майбутнє цифрового банкінгу».

Цього року участь у змаганні взяли 9 команд, які представляли факультети економіки та управління, фінансів та обліку, а також навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина.

У вступному слові завідувач кафедри, проф. Віктор Козюк наголосив, що якість і стиль студентських робіт були дуже різними: у когось переважала креативність, у когось – медійність та вміння працювати з візуальним контентом, а хтось зробив акцент на аналітичності та глибині дослідження.

Студенти працювали не з абстрактними темами, а з цілком практичними кейсами та реальними викликами, з якими їм доведеться стикатися вже найближчими роками.

Цікаво було побачити, як молоде покоління сприймає роботу банківських сервісів, акцентуючи, насамперед, на швидкості, зручності та максимальній цифровізації послуг, інтегрованих у повсякденне життя. За простими рішеннями, автоматизацією рутинних процесів та персоналізованих сервісів на основі ШІ й алгоритмів обробки даних молодь вбачає майбутнє цифрового банкінгу.

Студентські роботи оцінювало журі у складі викладачів кафедри, а також незалежні експерти, які голосували за команди на популярному відеохостингу YouTube.

І місце: команда «Digital Architects», студенти групи ЕМЕ-11 (Дзюба М., Карпець А., Кісь А., Лахнова, Федорів М., Царевська М.), наставники команди — доценти Вірковська А. А., Костецька Н. І.

ІІ місце: команда «Money Team» у складі Дощинської А., Глущак А., Горошко М., Кицкай А., Лисенко К., Петренюк С., Радовенюк А. (гр. ФБФСР-11), наставник команди — доцент Шиманська О.П.

ІІІ місце: команда «NextGenBanking», студенти групи ЕУБ-11 Березюк С., Мартич В., петрунь А., Пільгун К., Пожарнюк А., Чікурова С. Наставники команди — доценти Чирак І.М., Вірковська А.А.

За результатами інтернет-голосування І місце здобула команда «Loflos Banking Strategists» (студенти групи ЕУБ-21 Бохнак Н., Буянська Е., Василевська Д., Іщук К., Клек А., Лазенко Я., Тюх І.), наставник команди — доцент Лотиш О.Я.

Номінацією «Інтелектуальний артистизм» відзначена команда «Economics Girls» (студенти групи МЕНМ-12 Дерманська А., Задорожна К., Котик С., Ктитор Г., Пугачевська В., Стрільчук Д.), наставник команди —доцент Вірковська А.А.

Сертифікатами за участь нагороджені команди: «Банк без меж» (Басистюк Т., Івасишин Ю, Комар В., Короць М., Пасека К., Репета Т., Римар С., Семенюк В. – гр. ФМПС-11, наставник команди — доцент Костецька Н.І.).

«NeoBank Pioneers» (Ковдрин А., Ногач А., Стахняк Н., Стрілецька К., Цілінська А. – гр. ЕУБ-21, наставник команди — доцент Лотиш О.Я.).

«Profit Pulse» (Вівчарик В., Іванчук А., Морочило А., Мотяш К., Петрів в., Чмух О. – гр. ЕМЕ-11, наставники команди — доценти Вірковська А. А., Костецька Н. І.).

«Серфери» (Басиста С., Ковтанюк В., Кравчук З. – гр. МАРК-11, наставник команди — доцент Вірковська А.А.).

Студентські роботи стали цікавим поглядом на ті зміни, які вже сьогодні формують майбутнє банківської сфери.