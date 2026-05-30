Традиція прикрашати оселю зіллям на Трійцю (Зелені свята), яке відзначаємо 31 травня, має глибоке коріння та особливу символіку.

Кожна рослина, яку заносили до хати на Зелені свята, мала своє значення. Одні трави вважали оберегами від злих сил, інші – символами достатку, здоров’я чи родинного щастя. Саме тому українці ретельно обирали, чим прикрашати дім у цей день.

Gazeta.ua розповідає, чим українці прикрашають дім на період зелених свят і яке значення мають ті чи інші рослини.

Лепеха (аїр чи татарське зілля)

Одне з головних і найпопулярніших зіль, яким прикрашають будинки.

Зелене листя і трави почали символізувати дію Святого Духа – силу, яка дає життя і оновлює людину. Саме тому відповідь на питання, чому на трійцю стелять лепеху, частково пов’язана з тим, що ця рослина стала одним із найяскравіших символів живої природи.

Лепеху розкладають на підлозі в хаті, біля порога та в кутках оселі. Люди вірили, що лепеха очищає простір від усього злого, відганяє нечисту силу та хвороби. А ще вона наповнювала дім приємним ароматом, який відлякує комах, освіжає приміщення, створює відчуття чистоти

Вірять, якщо лепеха довго залишається зеленою після свята – рік буде щасливим і врожайним.

М’ята

М’ята символізувала спокій, мир і душевну гармонію. Її клали біля ікон або вплітали у букети. Вважалося, що запах м’яти захищає родину від сварок і поганих думок, а також приваблює в дім добру енергію.

Любисток

Цю рослину особливо шанували дівчата. У народі вірили, що любисток допомагає зберегти красу, привабити кохання та зміцнити сімейне щастя. Його часто додавали до святкових букетів або клали біля вікон.

Чебрець

Чебрець вважався сильним оберегом. Його аромат асоціювали з очищенням і захистом оселі. Також люди вірили, що ця рослина приносить здоров’я та силу всім членам родини.

Полин

Полин мав особливу захисну силу. Його використовували як оберіг від пристріту та нечистої сили. Часто гілочки полину клали біля дверей або воріт.

Гілки липи

Липа символізувала спокій, жіночу енергію та родинний затишок. Її гілками прикрашали двері та вікна, щоб у домі панували мир і добробут.

Волошка

Волошка в народі вважається оберегом від нечистої сили, а також приворотним засобом. Дівчата на виданні носили його із собою, щоб зустріти нареченого.

Клен і береза

Гілки клена та берези були символами оновлення життя й зв’язку людини з природою. Ними оздоблювали ворота, подвір’я та оселю. У народі вірили, що свіжа зелень приносить щастя та захищає родину протягом року.

Після свят зілля не викидали. Його висушували та зберігали за образами або на горищі як оберіг. Частину трав могли використовувати для лікувальних настоїв чи додавати до купелі.

Якщо на Трійцю в хаті багато духмяного зілля – у родині буде достаток, здоров’я та мир увесь рік.

Що найчастіше освячують на Трійцю

Лепеху (татарське зілля) – символ очищення та захисту дому. Її кладуть на підлогу в оселі або біля порога.

М’яту – для миру, спокою та душевної гармонії.

Любисток – на щастя, любов і родинну злагоду.

Чебрець – як оберіг для здоров’я та сили.

Полин – для захисту від усього злого.

Липові гілки – символ затишку й благополуччя.

Клен або березу – як знак життя, молодості та оновлення.

Польові квіти – як подяку Богові за красу природи та врожай.

Освячене зілля після свят не викидають. Його висушують і зберігають біля ікон або на горищі. У народі вірили, що такі трави можуть захищати дім від негоди, хвороб і нещасть.

Чи можна викидати минулорічні освячені на Трійцю трави

Трави, освячені на Трійцю минулого року, не можна викидати. Їх можна спалити чи згодувати тваринам.