1 червня у Тернополі відбудеться донація крові пам’яті бойового медика Дмитра Хоми – «Фантома».

Благодійну акцію організовують Тернопільський обласний центр служби крові спільно з дружиною полеглого захисника Олександрою Хомою.

«Фантом» був бойовим медиком «Сталевої сотні» 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув, рятуючи побратима. Воїну було 27 років.

Дмитро пройшов шлях від стрільця до медика, брав участь в обороні Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Організатори переконані, що донорство є одним із найкращих способів продовжити справу бойового медика, який щодня рятував життя інших.

«Кожна донація – це врятоване життя. Дмитро «Фантом» Хома добре знав ціну людського життя і щодня боровся за нього. Ми хочемо, щоб ця акція стала не лише вшануванням його пам’яті, а й реальним внеском у порятунок тих, хто сьогодні потребує донорської крові. Найкраща пам’ять про Героя – це добрі справи, які продовжують жити», – наголошують у центрі крові.

Донорів чекають у Тернопільському обласному центрі служби крові (вул. Клінічна, 8) з 09:30 до 13:00.