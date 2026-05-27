Наприкінці травня цьогоріч у Чорткові відзначають 140 років із дня відкриття першої пошти в місті. З цієї нагоди в Артгаражі, що по вул. Зелена, відбулася зустріч із знаними у місті колекціонерами – Петром Дубиною та Юрієм Кривим, повідомили в міськраді.

Перфоменс розпочався із приходу «поштового посланця», котрий вручив присутнім листівки із архітектурою та краєвидами Чорткова. Відвідувачі мали змогу детально розгледіти приватні колекції поштівок різних років, послухати розповіді спікерів, а також створити власноруч листівку, додавши сургуч та печатку.

Окрім того, пан Петро наочно ознайомив усіх із технологією роботи поштового штемпелювального пристрою, котрий колись працював у місцевому поштовому відділенні. Чоловік самотужки відремонтував обладнання та налаштував його на дату події.