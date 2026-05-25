На Тернопільщині триває досудове розслідування за фактом смерті чоловіка на території ТЦК.



У рамках кримінального провадження поліцейські проводять комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення причин і обставин трагедії, а також подій, що їй передували. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У ході проведених заходів поліцейські встановили особу загиблого. Фігурант – уродженець Луганської області, 1980 року народження.

За наявними даними, до початку повномасштабного вторгнення чоловік проживав у Харкові, а з 2022 року переїхав до Тернополя. Орендував житло, однак офіційно не був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. Раніше у поле зору правоохоронних органів чоловік не потрапляв, вів замкнений спосіб життя та майже ні з ким не спілкувався.

“Під час санкціонованого обшуку в орендованому помешканні чоловіка слідчі поліції виявили та вилучили майже 200 тисяч гривень, незначну суму готівки в іноземній валюті та російських рублях, 4 мобільні телефони, а також пачку набоїв до пістолета калібру 9 мм”, – повідомили у поліції

За попередніми висновками експертів, вилучені набої можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у приміщенні вбиральні ТЦК, зазначили у відомстві.

Також встановлено, що зброя, з якої, ймовірно, було здійснено постріл, – перероблений під бойовий пістолет ФОРТ-14. Походження зброї наразі перевіряється.

З’ясовано, що найближчі родичі загиблого перебувають на тимчасово окупованій території України. Ця інформація також враховується під час перевірки всіх можливих версій.

Досудове розслідування триває. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх необхідних слідчих дій та отримання результатів експертиз.

Нагадаємо, на Тернопільщині в одному з територіальних центрів комплектування виявили тіло 46-річного чоловіка.

За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня

У поліції додали, що цього ж дня чоловіка доставили до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

За попередньою інформацією слідства повідомляли, що чоловік зайшов до вбиральні та вчинив самогубство з використанням вогнепальної зброї.