Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення запрошує людей поважного віку змістовно та цікаво проводити свій вільний час.

Долучитися до будь-якого із заходів, які організовує центр, можна за попереднім записом. Програма подій може змінюватися або доповнюватися. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Більше інформації можна отримати за телефонами: (067) 530-59-40, (098) 715-42-21, (067) 345-59-09.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення розташований за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8.

Понеділок 25.05

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО (острівець «Чайка»)

10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)

10:00 УТВ Практична психологія (1 група, кабінет №5)

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

12:00 Соціальний проєкт «Здорові люди» АКВАПАРК АЛІГАТОР»

12:00 УТВ «Спорт і здоров’я» спортивна школа №2

Вівторок 26.05

11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)

11:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

12:00 «Час у кадрі-спогади оживають» ЗБІР ФОТО (Кабінет №6)

11:30 ВИПУСКНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ (вручення сертифікатів у Палаці культури «Березіль»)

Середа 27.05

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»

10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)

11:00 Соціальний проєкт «Здорові люди» обстеження слуху у медичному центрі ЛОРІМЕД (запис обов’язково)

12:00 Ігровий клуб за інтересами шашки & шахмати (кабінет №8)

12:00 Волонтерський рух «Зігрій» (Миколи Гоголя, 2)

12.00 МК з виготовлення повітряного намиста (Миколи Гоголя, 2)(запис)

Четвер 28.05

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)

12:00 МК з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2)

12:00 Зустріч творчого колективу «ГОРЛИЦЯ» (Миколи Гоголя, 2)

15:00 Фотозйомка для слухачів факультету крою та шиття у Open Spase Ternopil

П’ятниця 29.05

10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»

10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)

10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)

17:00 Оздоровчий комплекс «Еней»