У Тернополі пенсіонерів запрошують на безкоштовні майстер-класи, заняття спортом і мистецькі події: як долучитися
Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення запрошує людей поважного віку змістовно та цікаво проводити свій вільний час.
Долучитися до будь-якого із заходів, які організовує центр, можна за попереднім записом. Програма подій може змінюватися або доповнюватися. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
Більше інформації можна отримати за телефонами: (067) 530-59-40, (098) 715-42-21, (067) 345-59-09.
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення розташований за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8.
Понеділок 25.05
10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО (острівець «Чайка»)
10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)
10:00 УТВ Практична психологія (1 група, кабінет №5)
10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)
12:00 Соціальний проєкт «Здорові люди» АКВАПАРК АЛІГАТОР»
12:00 УТВ «Спорт і здоров’я» спортивна школа №2
Вівторок 26.05
11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)
11:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)
12:00 «Час у кадрі-спогади оживають» ЗБІР ФОТО (Кабінет №6)
11:30 ВИПУСКНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВІКУ (вручення сертифікатів у Палаці культури «Березіль»)
Середа 27.05
10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»
10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)
11:00 Соціальний проєкт «Здорові люди» обстеження слуху у медичному центрі ЛОРІМЕД (запис обов’язково)
12:00 Ігровий клуб за інтересами шашки & шахмати (кабінет №8)
12:00 Волонтерський рух «Зігрій» (Миколи Гоголя, 2)
12.00 МК з виготовлення повітряного намиста (Миколи Гоголя, 2)(запис)
Четвер 28.05
10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)
11:00 «Бабусі для ЗСУ» плетіння маскувальних сіток. Локація – 11 школа (запис обов’язково)
12:00 МК з алмазної викладки картин (Миколи Гоголя, 2)
12:00 Зустріч творчого колективу «ГОРЛИЦЯ» (Миколи Гоголя, 2)
15:00 Фотозйомка для слухачів факультету крою та шиття у Open Spase Ternopil
П’ятниця 29.05
10:00 Руханка з Світланою ШКВАРКО острівець «Чайка»
10:00 «Ранкова активність» з Софією ІВАЩУК (Співоче поле)
10:00 Заняття на Шведській стінці та Дошці Євмінова (кабінет №6)
17:00 Оздоровчий комплекс «Еней»