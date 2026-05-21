У Тернополі до Всесвітнього дня вишиванки пройшла особлива акція «Народжені у вишиванці». У її рамках немовлята, які з’явилися на світ напередодні свята, отримали свої перші вишиті сорочки.

Сьогодні, 21 травня, у пологовому відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» вишиванки подарували 12 новонародженим.

Для чотирьох дівчаток та восьми хлопчиків підготували вишиті костюми, які стануть для малюків символом українських традицій, духовної сили та оберегом від усього лихого.

Акція «Народжені у вишиванці» вже стала доброю традицією у Тернополі, адже покликана з перших днів життя прищеплювати любов до української культури та національних цінностей, зазначили в ТМР.