У межах циклу практичних тренінгів для здобувачів освітньої програми «Міжнародні відносини» кафедри міжнародних відносин та дипломатії навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ відбувся тренінг «Політика пам’яті як інструмент сучасної дипломатії», який пройшов на базі Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

Захід провели працівники музею. Студенти-міжнародники здійснили ознайомче відвідування експозицій, присвячених історії визвольних змагань українського народу, діяльності національно-патріотичних організацій та боротьбі за незалежність України.

Учасники тренінгу мали можливість ознайомитися з унікальними експонатами, архівними документами, світлинами та особистими речами учасників національно-визвольного руху, що дозволило глибше осмислити значення історичної пам’яті у формуванні національної ідентичності та сучасної гуманітарної політики.

Такі практичні заняття сприяють формуванню історичної пам’яті, національної свідомості та усвідомленню важливості боротьби українців за свободу і державність.