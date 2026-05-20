У Кременці школяр у стані сп’яніння спалив покинутий автомобіль. Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Кременецького районного відділу поліції 19 травня близько 2:05 від чергового районного підрозділу ДСНС. Рятувальники повідомили, що на вулиці Симона Петлюри горить автомобіль Renault Laguna на польській реєстрації.

На місце події виїжджали працівники поліції та рятувальники. Пожежу локалізували співробітники ДСНС. Унаслідок займання ніхто не постраждав.

У ході проведення першочергових оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили, що до підпалу причетний житель Кременця 2011 року народження.

Як з’ясували правоохоронці, близько 1:40 восьмикласник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалив автомобіль Renault Laguna на території стоянки. Вогонь повністю охопив транспорт. Після скоєного неповнолітній повернувся додому.

Хлопець у вчиненому зізнався. За даним фактом слідчі Кременецького райвідділу поліції відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють власника транспортного засобу. Відомо, що автомобіль зареєстрований у Республіці Польща та останні кілька років перебував на території України.