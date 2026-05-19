Команди Real Defem та Juicy Kids гідно представили Чортків на наймасштабнішому чемпіонаті України «ART DANCE», який офіційно отримав звання рекордсмена України.

Протягом сезону 2025-2026 років чемпіонат проходив у 10 відбіркових турах по всій Україні, об’єднавши сотні найсильніших команд країни. Лише золоті та діамантові призери мали можливість брати участь у фіналі чемпіонату. Організаторами масштабного проєкту є Світлана Манкиш та Наталія Чобан (м. Чернівці).

Фінал чемпіонату відбувався у Львові та тривав 3 дні – з 15 по 17 травня. Саме там зустрілися кращі з кращих.

Оцінювали виступи міжнародні судді з Нідерландів, Данії, Німеччини, Франції, Іспанії, Румунії та України.

Команда Real D.Fam , у складі якої переважно діти та підлітки віком 13-18 років, змагалася у дорослій категорії без вікових обмежень.

Серед понад 120 дорослих команд чортківські танцівники увійшли до ТОП-20 найкращих команд України та, за результатами фінального виступу, вибороли звання Діамантових чемпіонів України.

Окрім перемоги, команда також здобула грошову винагороду – 50 000 гривень.

Не менш потужно проявила себе і команда Juicy Kids – 17 юних танцюристок віком 8-11 років. У перший день чемпіонату дівчата увійшли до ТОП-20 серед понад 80 команд України та вибороли 8 місце у фіналі найсильніших. А також стали Діамантовими чемпіонами у своїй віковій категорії.

Це результат невтомної праці, дисципліни, сили характеру та великої любові до своєї справи.

«Ми щиро пишаємось нашими дітьми, які вкотре довели: вік не є перешкодою для великих досягнень. І, мабуть, найцінніше – це момент, коли діти починають розуміти: вони можуть більше, ніж самі про себе думали.

Вітаємо команди Real D.Fam та Juicy Kids, а також керівника Світлану Міщенко з потужними результатами та гідним представленням міста Чортків на всеукраїнському рівні», – написали у Чортківській міськраді.