Довгих два роки чекання, невідомості, віри й надії… Захисника вважали зниклим безвісти з травня 2024-го… Стало відомо: Андрій Шмир загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області на 36-у році життя… Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Шмир Андрій Вячеславович відійшов у вічність на 36-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Андрій вважався зниклим безвісти з 14 травня 2024 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.