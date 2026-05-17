На щиті повертається Андрій Шмир з Тернопільщини: два роки вважали зниклим безвісти
Довгих два роки чекання, невідомості, віри й надії… Захисника вважали зниклим безвісти з травня 2024-го… Стало відомо: Андрій Шмир загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області на 36-у році життя… Вічна та світла памʼять українському Воїну!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.
Наш земляк Шмир Андрій Вячеславович відійшов у вічність на 36-му році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Андрій вважався зниклим безвісти з 14 травня 2024 року.
Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.