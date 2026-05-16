У ЗУНУ провели благодійний футбольний турнір на підтримку захисників
На факультеті економіки та управління відбувся благодійний чемпіонат з мініфутболу між студентами та викладачами факультету, присвячений 60-річчю Західноукраїнського національного університету.
Спортивний захід об’єднав учасників навколо спільної мети – підтримки українських військових.
За підсумками турніру призові місця розподілилися наступним чином:
1 місце – команда викладачів
2 місце – збірна команда студентів 2 та 3 курсів
3 місце – команда студентів 1 курсу.
Усі кошти, зібрані під час чемпіонату, будуть передані на ремонт автомобіля для саперів 83 батальйону 105 бригади територіальної оборони.