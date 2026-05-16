У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулися дебати доброчесності серед студентів. Під час цього інтерактивного заходу учасникам запропонували випадки з реального життя, які вони повинні були продискутувати і прийняти складні етичні рішення. Це стосувалося і списування, і купівлі конспектів, і прикрашання резюме вигаданими фактами про себе.

Бажання випробувати свої знання і перевірити себе на доброчесність виявили 16 студентів. які утворили 4 команди: команда «Реанімація совісті» (Анастасія Луцька, Таїса Грицюк, Вероніка Булка, Катерина Кодесь); команда «Стоп Хабар Squard» (Максим Циць, Ольга Гродзік, Вероніка Костюк, Поліна Новакова); команда «Словесний нокаут» (Віктор Антонюк, Софія Зборовська, Андріана Біловус, Юлія Алексейчук); команда «Доза правди» (Богдан Цап, Аріна Кривун, Діана Матлага, Михайло Фіщук).

Потрібно відзначити високий рівень мотивації всіх учасників команд, які максимально включилися у процес дебатів і поставилися до цього серйозно. Перемогу здобула команда «Стоп Хабар Squard», аргументи якої виявилися найбільш обґрунтованими. Друге місце отримала команда «Реанімація совісті». За перемогу активно боролися команди «Словесний нокаут» і «Доза правди» .

Рівень команд оцінювало журі у складі заступника декана медичного факультету Ігоря Драча, представника ректора з питань якості Григорія Загричука, в.о. уповноваженого з антикорупційної діяльності Ірини Молень, начальника юридичного відділу Тараса Бориса, голови Наукового товариства студентів Вікторії Мірошник, голови секретаріату Студентського парламенту Данила Куценка. Модерували дебати Михайло Галей, Марія Янчишина, Назарій Бобко.

ТНМУ – один з п’яти українських університетів, єдиний на Тернопільщині і єдиний серед медичних вишів, який у 2025-2026 навчальному році пілотує «Методичні рекомендації з розбудови доброчесності у закладах вищої освіти». Проєкт спрямований на системну трансформацію університетського середовища. ТНМУ пройшов самооцінювання готовності до впровадження політик доброчесності. У співпраці з експертами виявив, які є проблеми та точки росту в антикорупційних політиках, та отримав індивідуальний покроковий план дій для реалізації методичних рекомендацій.

Дебати відбулися у межах пілотного проєкту «Антикорупція та доброчесність: трансформація середовища ЗВО», який реалізує Офіс доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції у партнерстві з ГО «Антикорупційний штаб» за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Данії. Іншими учасниками проекту в Україні є Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Полтавський державний аграрний університет, Державний університет «Житомирська політехніка».

Довідка. 17 квітня 2025 року Міністерство освіти і науки України затвердило «Методичні рекомендації щодо застосування інструментів та механізмів для трансформації різних сфер функціонування закладів вищої освіти на засадах прозорості та доброчесності», розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції. Документ містить практичні рекомендації для змін у сфері управління, освітнього процесу, внутрішніх політик та адміністративно-господарської діяльності університетів.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська, фото автора.