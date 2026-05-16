На фасаді школи №5 відкрили меморіальну дошку на честь Антона Ільчука. Захисникові було дише 24 роки. Він тут навчався. Тут були його друзі, перші мрії, юність. Потім університет, плани, майбутнє. А потім – повномасштабна війна.

Антон став на захист. Боєць 3-ї окремої штурмової бригади. Позивний «Тоні».

17 травня 2025 року він загинув під час бойового завдання на Луганщині. Посмертно Антону Ільчуку присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Побратими писали про нього так: «Його втрату неможливо заповнити, але пам’ять про нього залишиться назавжди в серцях тих, хто його знав, як про людину світлу, щиру і непохитну у своїх переконаннях».

Тепер його ім’я на стіні рідної школи. Для учнів, які щодня проходитимуть повз, це буде нагадуванням про ціну нашої боротьби, про мужність і любов до Батьківщини.

«Розділяємо біль втрати з рідними, близькими, друзями та побратимами Антона. Світла пам’ять Герою!», – написали у ТМР.