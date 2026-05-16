У Теребовлі відбулася одна з наймасштабніших виїзних донацій за останній час.

Під час роботи мобільної бригади Тернопільського обласного центру служби крові вдалося провести 100 донацій та заготовити 45 літрів крові. У центрі зазначають, що це рекордний результат для виїзних донацій.

До доброї справи долучилися жителі громади, представники різних установ, медики, рятувальники, правоохоронці, освітяни та військовослужбовці.

– Саме завдяки мобільним виїздам ми можемо бути ближчими до громад, залучати нових донорів та оперативніше поповнювати запаси крові. Теребовля вкотре показала приклад єдності, відповідальності та людяності, – зазначають у центрі крові.

У закладі подякували кожному донору, який знайшов час та долучився до порятунку інших. Там додають: кожна донація може врятувати одразу кілька життів.