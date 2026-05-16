Побратими кличуть його «Борода» – за найбільшу бороду у підрозділі. Але за цим позивним – характер, досвід і спокій.

Віталій зі Збаражчини, головний сержант артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону 50 окрема артилерійська бригада.

Про себе каже просто: «Нічого особливого. Робимо одну справу. Я завжди з хлопцями».

Перший досвід здобув на службі по мобілізації у 2015-ому. Починав біля гармати – подавав снаряди, працював у розрахунку. Знає артилерію не з розповідей, а з мозолів і важкої роботи.

Сьогодні – самохідна «Богдана», Сумський напрямок, нові позиції.

Копають, маскуються, будують укриття. Бо грамотно облаштована позиція – це життя.

Коли в небі дрони – часу на помилки немає. Тиша, швидкість і холодна голова – те, що рятує.

У планах – відпустка та зустріч із родиною. А поки – він там, де потрібен. Поруч із людьми. На захисті України.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.