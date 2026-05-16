Протягом січня-квітня 2026 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області надали платникам 30 036 адміністративних послуг.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найбільший попит мають послуги з видачі картки платника податків та внесення відповідних даних до паспорта громадянина України. Цим сервісом скористалися 10 364 фізичні особи (35,5% від загального обсягу).

На другому місці – надання відомостей із Державного реєстру про суми та джерела виплачених доходів і утриманих податків, таку інформацію отримали 5 404 особи (18%).

Третю позицію посідає бізнес-орієнтована послуга: видача витягів із реєстру платників єдиного податку, яких було сформовано 4 301 одиницю (14,3%).

Також актуальною залишається довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за якими покладено на податкові органи, фахівці видали 1 465 таких документів (4,9%).