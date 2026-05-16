У Тернополі триває турнір з дворового футболу серед юних спортсменів віком 10-12 років. Змагання проходять на універсальних спортивних майданчиках міста та дають дітям можливість продемонструвати свої футбольні навички, командну гру і спортивний дух.

Перший турнір відбувся 12 травня на універсальному спортивному майданчику на вул. Київській, 8. Участь у змаганнях взяли п’ять команд: «Леви», ФК «Мета», ФК «БАМ», «Чемпіони» та ФК Дем’янчука.

Матчі були емоційними та напруженими, а юні футболісти продемонстрували швидкість, наполегливість і прагнення до перемоги, повідомили у ТМР.

За результатами турніру:

1 місце – «Леви»;

2 місце – ФК «Мета»;

3 місце – ФК «БАМ».

Другий турнір пройшов 14 травня на спортивному майданчику на вул. 15 Квітня, 35. Участь у ньому взяли чотири команди: «Майчестер», «Ультрас», «Орли» та «Тигри».

За результатами змагань:

1 місце – «Майчестер»;

2 місце – «Ультрас»;

3 місце – «Орли».

Попереду заплановано ще два турніри: 19 травня – на вул. Михайла Вербицького, 6, та 21 травня – на спортивному майданчику ТЗОШ №29. Для участі у цих турнірах потрібно попередньо зареєструватися за телефонами:

Ольга Яківна: +380689529005;

Оксана Василівна: +380961092314.

Фінальні змагання відбудуться 24 травня о 15:00.

Організаторами заходу є управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення. Турніри спрямовані на популяризацію активного способу життя, розвиток дитячого спорту та формування спортивної спільноти міста.