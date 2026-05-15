14 травня 2026 року розпочав роботу ІІІ Міжнародний фінансовий форум «Модерні фінанси: національна стійкість, безпека, інноваційне лідерство», організований кафедрою фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету спільно з Україно-Американською асоціацією працівників вищої школи, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою України, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України та у партнерстві з понад 30 вітчизняними й іноземними університетами та науковими установами.

Мета форуму – створення платформи професійного діалогу для напрацювання інноваційних управлінських рішень, спрямованих на вирішення актуальних проблем трансформації фінансового простору, пошук напрямів зміцнення національної стійкості, посилення безпеки та розвиток інноваційного лідерства в умовах воєнних викликів і глобальної турбулентності.

Науковці, освітяни, фахівці-практики та міжнародні партнери розпочали обмін досвідом і думками щодо актуальних питань та перспектив розвитку фінансової системи.

Члени програмного комітету наголосили, що сучасний етап розвитку України характеризується боротьбою за незалежність та одночасними глибокими трансформаціями глобальної фінансової системи, що актуалізує питання фінансової стійкості, безпеки та інноваційного розвитку.

Науковці відзначили, що сучасна фінансова система має бути не лише ефективною, а й адаптивною до економічних, технологічних і геополітичних викликів. В умовах динамічних змін особливого значення набуває формування прозорих, безпечних і відповідальних фінансових екосистем, здатних забезпечувати високий рівень довіри з боку громадян, бізнесу та міжнародних партнерів.

Водночас цифровізація фінансового сектору, розвиток фінтех-рішень і впровадження технологій штучного інтелекту створюють нові можливості для підвищення гнучкості, доступності та інклюзивності фінансової системи. Окрему увагу акцентували на тому, що сучасне лідерство у сфері фінансових інновацій передбачає гармонійне поєднання технологічного прогресу з принципами етичності, безпеки та соціальної відповідальності. Проведення III Міжнародного фінансового форуму є також свідченням стійкості українського суспільства та його здатності забезпечувати науковий і професійний розвиток навіть в умовах повномасштабної війни.

Відкриваючи першу сесію дискусійної платформи «Геобезпека і національна стійкість публічних фінансів», д. політ. н., професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, голова Національного агентства України з питань державної служби у 2014-2019 рр., державний секретар Міністерства фінансів України у 2019-2020 рр. Костянтин Ващенко представив доповідь, присвячену дослідженню ключових викликів забезпечення стійкості держави в умовах глобальної невизначеності, посилення безпекових ризиків, економічної нестабільності та трансформації міжнародного середовища.

Філіп Браун, міжнародний експерт із фінансових переговорів і закупівель, консультант Arthur D. Little, засновник «The Negotiation Club», автор інноваційного практичного інструментарію «Negotiation Cards», свою доповідь присвятив дослідженню сучасних інноваційних підходів до ведення переговорів в умовах динамічного бізнесового та управлінського середовища.

Свій виступ Олександр Шаров, д. е. н., професор, головний науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень відділу публічних фінансів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», присвятив аналізу природи та ключових чинників геофінансової невизначеності в умовах глобальних економічних, політичних і безпекових трансформацій.

У своїй доповіді Тетяна Єфименко, д. е. н., професор, президент ДННУ «Академія фінансового управління», обґрунтувала концептуальні засади фінансового регулювання стійкого воєнного та повоєнного розвитку України в умовах тривалих геополітичних турбулентностей і збереження високого рівня безпекових загроз.

Завершив першу сесію дискусійної платформи своїм виступом Харуоші Іто, професор університету Aoyama Gakuin, який представив доповідь, присвячену дослідженню концепції сталого фінансування та аналізу досвіду Японії у впровадженні фінансових механізмів підтримки сталого економічного розвитку.

Доповідач зосередив увагу на використанні ESG-підходів, зелених інвестицій, екологічного банкінгу та державної політики у сфері забезпечення фінансової стійкості й досягнення цілей сталого розвитку. У доповіді також розкрито практичні аспекти адаптації японського досвіду до сучасних умов глобальної економіки та можливості його застосування для підвищення ефективності національних фінансових систем.

Опісля учасники форуму розпочали роботу в межах дискусійних платформ «Геобезпека і національна стійкість публічних фінансів», «Інноваційний FinTech у цифровій трансформації: візія 2035», «Геофінанси в умовах турбулентності світового порядку», «Обліково-аналітичний контент трансформації фінансового простору в умовах зовнішніх загроз і внутрішніх викликів» та воркшопу «Клуб переговорів: симуляції фінансових рішень та мистецтво укладання угод».

Спікером другої сесії дискусійної платформи «Геобезпека і національна стійкість публічних фінансів» обрали Костянтина Ващенка – д. політ. н., професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, головного наукового співробітника Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, голову Національного агентства України з питань державної служби у 2014-2019 рр., державного секретаря Міністерства фінансів України у 2019-2020 рр.; віцеспікером — Андрія Крисоватого, д. е. н., професора, завідувача кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, голову Вченої ради Західноукраїнського національного університету.

Відкрив другу сесію дискусійної платформи № 1 «Геобезпека і національна стійкість публічних фінансів» Стів Албан Тінео, засновник та генеральний директор Assertive Group, фінансовий аналітик, світовий експерт зі стратегічних переговорів, медіації та лідерства. У своєму виступі він детально зупинився на ролі емоційного інтелекту у прийнятті фінансових рішень та лідерстві.

Катерина Гунько, доктор філософії, заступник директора департаменту — начальник управління розвитку персоналу Департаменту по роботі з персоналом Державної митної служби України, радник митної служби 1 рангу, детально зупинилася на основних етапах реформування Державної митної служби України в контексті виконання Національної стратегії доходів.

Доповідь, присвячену аналізу основних фінансових механізмів функціонування соціального сектору Республіки Вірменія, зокрема особливостям бюджетного фінансування системи соціального захисту, охорони здоров’я та освіти, представили Саак Гудратян – к. е. н., доцент, почесний професор, директор Єреванського навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного університету, м. Єреван, Республіка Вірменія; Арпенік Мурадян – к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Єреванського навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного університету, м. Єреван, Республіка Вірменія; Інга Галстян, в. о. начальника навчального відділу Єреванського навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного університету, м. Єреван, Республіка Вірменія; Роза Гудратян, студентка Єреванського навчально-наукового інституту.

У виступі розглядали сучасні тенденції соціальної політики Республіки Вірменія, проблеми забезпечення фінансової стійкості соціальних програм та перспективи вдосконалення соціального фінансування в умовах економічних викликів.

У своєму виступі Тетяна Бороденко, к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ, розкрила ключові чинники забезпечення фінансової стійкості України в умовах війни, зосередившись на взаємодії макропруденційної політики та інструментів стабілізації фінансової системи.

Увагу доповідачка приділила ролі зовнішньої фінансової допомоги міжнародних партнерів як критичного ресурсу підтримання бюджетної ліквідності, валютної стабільності та загальної макроекономічної рівноваги.

Результати спільного дослідження структури державного боргу Республіки Вірменія у 2020-2025 роках представили Гаяне Ханумян – к. е. н., викладач кафедри теорії економіки Вірменського державного економічного університету, м. Єреван, Вірменія; Верджине Кіракосян – к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Вірменського державного економічного університету, м. Єреван, Вірменія; Мері Григорян – викладач Єреванського навчально-наукового інституту Західноукраїнського національного університету, м. Єреван, Вірменія.

Тетяна Дмитренко, д. е. н., професор, голова ГО «Українська сучасна цифрова наука» (UMDS), та Юлія Пархоменко, аспірантка, директор директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України, представили доповідь, присвячену аналізу еволюції шахрайських практик у цифровій економіці, з акцентом на використанні сучасних технологій для фінансових злочинів і їх транснаціональний характер.

Авторки детально розглянули вплив цифрового шахрайства як загрози геоекономічній безпеці та стабільності публічних фінансів, а також окреслили підходи до посилення фінансового контролю й кіберстійкості державних систем.

Сергій Каплін, к. е. н., генеральний секретар Конфедерації профспілок України, ознайомив учасників форуму із проблемою очікуваного структурного безробіття в умовах роботизації та трансформації ринку праці та його впливу на податкову базу. Жваву дискусію викликала запропонована спікером модель фіскальної стабілізації очікуваного структурного безробіття.

Галина Возняк, д. е. н., професор, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», розглянула роль бюджетного планування як ключового інструменту системи публічного інвестування, що визначає ефективність розподілу державних ресурсів між регіонами та громадами.

Особливостям ветеранської політики у системі геобезпеки держави була присвячена доповідь Галини Лопушняк, д. е. н., професора, завідувачки кафедри соціоекономіки та управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Особливу увагу було приділено розгляду фінансових механізмів соціальної підтримки та професійної реінтеграції ветеранів.

Доповідь про актуальні проблеми оподаткування криптовалют у контексті світового досвіду та перспектив для України представила Наталія Синютка, к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

Віталій Толуб’як, д. н. держ. упр., професор, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, присвятив доповідь аналізу умов забезпечення фінансової стійкості солідарної пенсійної системи в контексті зростання геобезпекових ризиків, включно з воєнними, демографічними та макроекономічними викликами.

Завершила другу сесію дискусійної платформи своїм виступом Олена Птащенко, д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики Західноукраїнського національного університету, яка присвятила виступ дослідженню ролі фінансової стабільності та ефективної регуляторної політики у забезпеченні сталого розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів і цифровізації.

На дискусійній платформі «Обліково-аналітичний контент трансформації фінансового простору в умовах зовнішніх загроз і внутрішніх викликів» зібралися українські та зарубіжні науковці, які досліджують проблеми фінансового й управлінського обліку, оподаткування, економічного контролю та аналізу.

До участі в роботі цієї дискусійної платформи долучилися понад 150 осіб, зокрема: 52 доктори економічних наук, професори; 39 кандидатів економічних наук, докторів філософії, доцентів, докторантів; 31 аспірант; студенти; практикуючі бухгалтери, аудитори, контролери, аналітики.

Серед учасників дискусійної платформи № 2 були представники державних органів влади України, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, а також місцевих органів влади — обласної і міської військових державних адміністрацій; підприємницьких структур та громадських професійних організацій, зокрема Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Федерації аудиторів України; закладів вищої освіти України, зокрема з Києва, Вінниці, Дніпра, Житомира, Івано-Франківська, Луцька, Львова, Одеси, Рівного, Харкова, Чернівців, Берегова, Мукачева, Чорткова та інших міст. Найчисельнішими були делегації науковців із Західноукраїнського національного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Львівського торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного університету «Житомирська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету водного господарства та природокористування; іноземних закладів вищої освіти і підприємницьких структур із Великої Британії, Естонії, Канади, Румунії, Франції.

Спікером дискусійної платформи №2 «Обліково-аналітичний контент трансформації фінансового простору в умовах зовнішніх загроз і внутрішніх викликів» обрали ректора Львівського торговельно-економічного університету, доктора економічних наук, професора, професора кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Петра Олексійовича Куцика.

Віцеспікером цієї дискусійної платформи став доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету Зеновій-Михайло Васильович Задорожний.

Під час роботи дискусійної платформи № 2 «Обліково-аналітичний контент трансформації фінансового простору в умовах зовнішніх загроз і внутрішніх викликів» із доповідями виступили: Петро Олексійович Куцик, ректор Львівського торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, на тему «Стратегічний облік у системі управління суб’єктом бізнесу»; Зеновій-Михайло Васильович Задорожний, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету, на тему «Проблемні аспекти регуляторної бази бухгалтерського обліку в Україні»; Людмила Василівна Гапоненко, к. е. н., директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України, член Ради нагляду за аудиторською діяльністю, на тему «Основні напрями реформування бухгалтерського обліку в Україні». Петро Михайлович Кричун, к. е. н., президент Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, на тему «Проблеми ідентифікації цифрових активів та дотримання якісних характеристик у фінансовій звітності компаній». Микола Іванович Бондар, д. е. н., професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, на тему «Проєкт стандартів вищої освіти за спеціальністю D1 “Облік і оподаткування”: наукова рефлексія та дискусійні питання імплементації»; Наталія Григорівна Здирко, д. е. н., професор, професор кафедри аналізу та аудиту Вінницького національного аграрного університету, на тему «Інформаційні обмеження та системні ризики державного контролю оборонних закупівель»; Сергій Федорович Легенчук, д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка», на тему «Наративна компонента сталої звітності як інструмент менеджменту вражень»; Василь Іванович Бачинський, к. е. н., професор, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету, на тему «Формування сучасних парадигм обліку та оподаткування в агробізнесі України»; Валерій Миколайович Жук, д. е. н., професор, голова Наукової ради Інституту обліку та фінансів НААН, голова ради громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України», на тему «Трансформація предметної сфери бухгалтерського обліку в умовах турбулентності сучасної економіки»; Олена Ростиславівна Антонюк, д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, на тему «Антикорупційний комплаєнс як вид аудиторських послуг»; Ірина Володимирівна Жураковська, к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету, на тему «Концепція спрощеного бухгалтерського обліку для малого бізнесу».

В обговоренні доповідей та дискусіях щодо розвитку проблематики фінансового й управлінського обліку, оподаткування, економічного контролю та аналізу активну участь взяли викладачі, докторанти й аспіранти кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету.

Спікером другої сесії дискусійної платформи «Геофінанси в умовах турбулентності світового порядку» обрали Олександра Шарова, д. е. н., професора, головного наукового співробітника сектору міжнародних фінансових досліджень відділу публічних фінансів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Віцеспікеркою сесії стала Зоряна Луцишин, д. е. н., професор, віцепрезидент з науково-педагогічної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Під час роботи дискусійної платформи з доповідями виступили: Володимир Хоманець, к. е. н., Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туніській Республіці і в Державі Лівія за сумісництвом, на тему «Економічна дипломатія в Африці як інструмент перерозподілу глобальних фінансових потоків у період геополітичної турбулентності»; Зоряна Луцишин, д. е. н., професор, віцепрезидент з науково-педагогічної роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія», та Олена Катрич, доктор філософії, доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, голова відділу з реструктуризації зовнішнього боргу в межах співробітництва з МВФ, стипендіатка Кембриджської бізнес-школи, на тему «Реконфігурація глобальних фінансових зв’язків в епоху трансформації світового порядку»; Ігор Лютий, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на тему «Глобальна невизначеність та її вплив на фінансову політику України»; Олена Борзенко, д. е. н., професор, завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень Інституту економіки та прогнозування НАН України, на тему «Трансформація геофінансів як відповідь на сучасні виклики та економічну нестабільність»; Світлана Калініна, д. е. н., професор, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, на тему «Глобальна трудоресурсна безпека: монетарний вимір»; Олег Підхомний, д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, на тему «Безпекові виміри використання концепції колективного інтелекту у сфері фінансів»; Олексій Калівошко, д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, та Дмитро Роженюк, аспірант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, на тему «Розвиток інфраструктури сектору фінансових технологій у контексті трансформації ринків капіталу»; Микола Мазур, аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, на тему «Ормузька протока, санкції та нафта: нові ризики геофінансової фрагментації світового порядку»; Олександр Сохацький, доктор філософії, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету, на тему «Глобальна фінансова нерівність як ключовий індикатор неофеодалізму 2.0».

Спікером другої сесії дискусійної платформи «Інноваційний FinTech у цифровій трансформації: візія 2035» обрали Анатолія Гулея, д. е. н., професора, заступника голови Наглядової ради ПрАТ «НЕК “Укренерго”»; віцеспікеркою — Ольгу Кнейслер, д. е. н., професора, завідувачку кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету.

Під час роботи дискусійної платформи з доповідями виступили: Олег Луцишин, к. е. н., доцент, доцент кафедри міждисциплінарної освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія», фахівець департаменту ризик-менеджменту ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», та Наталія Кравчук, д. е. н., доцент, завідувачка кафедри міждисциплінарної освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія», на тему «Концепція цифрової трансформації та її вплив на світову фінансову архітектуру»; Юрій Сеник, д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва і торгівлі Західноукраїнського національного університету, на тему «Інноваційні fintech-рішення в оптимізації ланцюгів постачання незбираного молока на засадах lean»; Ольга Іващук, к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету, на тему «Розвиток банківських установ в умовах цифрової трансформації»; Михайло Крупка, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, та Андрій Котур, аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка, на тему «Цифрова трансформація стратегій управління кредитним портфелем банків у сучасних економічних умовах»; Ольга Ніпіаліді, к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету, на тему «Цифровізація як атрактор розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством»; Володимир Овсієнко, аспірант Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», на тему «Перспективи монетизації токенізованих активів: візія 2035»; Марія Сорока, викладач кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу, на тему «Цифрова трансформація страхового ринку України в умовах розвитку fintech-технологій»; Антон Зінченко, аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, головний дилер відділу цінних паперів Департаменту ринків капіталу АТ «Райффайзен Банк» (Україна), на тему «Роль інформаційних технологій у мікрофінансуванні державного боргу»; Микола Стецько, д. е. н., професор, професор кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету, на тему «Інформаційна безпека у фінансових технологіях та особливості її забезпечення».

В обговоренні доповідей та дискусіях щодо розвитку інноваційного FinTech у цифровій трансформації активну участь взяли викладачі, докторанти й аспіранти кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету.