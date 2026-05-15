Цьогорічна робота ГУ ДПС у Тернопільській області з роботодавцями-боржниками принесла конкретні результати для жителів краю. Після засідань спеціальних комісій та індивідуальних розмов із фахівцями ДПС, керівники підприємств закрили старі борги.

Тільки за наслідками проведених зустрічей працівникам виплатили понад 4,4 мільйона гривень заборгованої зарплати. Паралельно з цим до бюджету надійшло близько 6 мільйонів гривень податку на доходи фізосіб та єдиного соціального внеску. Більшість компаній, з якими проводилася роз’яснювальна робота, пішли назустріч, розуміючи, що соціальна відповідальність сьогодні є критично важливою.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Крім ліквідації боргів, податківці разом із місцевою владою звернули увагу на підприємства, де офіційна зарплата тримається на мінімальному рівні. Проведено зустрічі та роз’яснювальна робота із керівниками понад 700 підприємств. Як наслідок, 687 організацій області офіційно підвищили рівень оплати праці своїм працівникам. Це забезпечило додаткове надходження до бюджету понад 6,6 млн грн податкових платежів. Така взаємодія ДПС із бізнесом дозволяє стабільно наповнювати місцеві скарбниці та гарантувати найманим працівникам офіційний страховий стаж.