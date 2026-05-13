Із 18 травня у Тернополі буде тимчасово перекрито рух транспорту на вулиці Андрія Чайковського на ділянці від проспекту Степана Бандери до будинку №40. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Перекриття зумовлене необхідністю проведення робіт з підключення багатоквартирного житлового будинку до мереж водопостачання та водовідведення.

На період проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Перекриття заплановане з 18 по 23 травня. Просимо водіїв та пішоходів бути уважними та завчасно планувати маршрути пересування, наголошують у міськраді.