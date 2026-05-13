На початок 2025/26 навчального року в області налічувалось 12 закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) та 6 закладів вищої освіти (ЗВО).

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

У закладах фахової передвищої освіти навчалися 17,1 тис. осіб, з яких 6,5 тис. (38,0%) – жінки, у закладах вищої освіти – відповідно 28,4 тис., 13,6 тис. (48,0%).

Переважна більшість студентів (96,6% у ЗФПО та 82,6% у ЗВО) здобувала освіту за денною формою. У закладах фахової передвищої освіти за денною формою навчалися 6,2 тис. жінок (37,4% до загальної кількості студентів денної форми здобуття освіти), у закладах вищої освіти – відповідно 10,4 тис. (44,3%).

На початок 2025/26 навчального року до ЗФПО прийнято на навчання 5,0 тис. осіб, до ЗВО – 6,6 тис. осіб (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього (освітньо-професійного) ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня).

У 2025 році із закладів фахової передвищої освіти були випущені 3,8 тис. фахівців (3,7 тис. фахових молодших бакалаврів, 88 бакалаврів та 1 молодший спеціаліст), із закладів вищої освіти – 8,5 тис. фахівців (4,3 тис. магістрів, 4,2 тис. бакалаврів та 6 молодших бакалаврів).

Крім того, в ЗФПО навчалися 22 студенти-іноземці (з яких 40,9% – жінки), у ЗВО – відповідно 871 (44,5%).