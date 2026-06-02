Руслану Ільчуну завжди буде лише 34 роки. Вік, коли тільки жити. Але молодий Воїн повертається додому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«Біль і невимовний сум огортає наші серця. Захищаючи Україну, загинув житель селища Залізці – Руслан Ільчун.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 21 травня 2026-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвижівка Запорізької області обірвалося життя відважного воїна Героя ІЛЬЧУНА РУСЛАНА ФЕДОРОВИЧА, 16.09.1991 року народження.

Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Його мужність, стійкість та відданість своїй землі назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя. Жодні слова не вгамують біль цієї втрати, але пам’ять про його подвиг житиме вічно», – повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога.