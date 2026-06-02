Польсько-український адаптаційний центр Західноукраїнського національного університету продовжує активну реалізацію виїзних занять, спрямованих на підтримку та інтеграцію молоді.

Черговий захід відбувся у Тернопільському навчально-реабілітаційному центрі Тернопільської обласної ради, де учасники мали можливість долучитися до адаптивних ігор та різних активностей.

Учасниками заняття стали діти з особливими освітніми потребами. Для них такі заходи є важливою складовою соціальної взаємодії, рухової активності та позитивної емоційної підтримки. Заняття пройшло у доброзичливій атмосфері та подарувало багато приємних емоцій і позитивних вражень.

Організатори висловлюють вдячність адміністрації та працівникам Центру за співпрацю, підтримку та сприяння у проведенні заходу.

Діяльність Польсько-українського адаптаційного центру ЗУНУ здійснюється в межах проєкту “Polsko-Ukraińskie Regionalne Adaptacyjne Centra – VOL.3”, що співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми «RITA – Przemiany w regionie», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».