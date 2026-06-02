У Західноукраїнському національному університеті відбулася особлива подія – церемонія нагородження переможців молодіжного проєкту «Студент року-2026».

Учасники проєкту зібралися, щоб відзначити тих, хто є обличчям університету, тих, хто не боїться мріяти, діяти, перемагати, тих, чиї досягнення – це не лише високі бали й дипломи, а й талант, наполегливість, лідерство, творчість і небайдужість.

«Студент року» – це більше, ніж звання. Адже кожен номінований здобувач освіти – представник унікального покоління, яке вже сьогодні змінює світ, надихає своїм прикладом та доводить, що молодь України – сильна, талановита й незламна.

Присутні вшанували хвилиною мовчання студентів та випускників університету, які, змінивши авдиторії на окопи, зі зброєю в руках боролися за Україну, і віддали за неї життя. Їхня мужність, відданість і жертовність назавжди залишаться у пам’яті університетської родини та всієї України.

Студенти класичного університету м. Тернополя стали переможцями у таких номінаціях: «За відмінні успіхи у навчанні», «За вагомі досягнення у науковій роботі», «За активну громадянську позицію», «За вагомі успіхи у розвитку культури», «За вагомі досягнення у спорті», «За активну волонтерську діяльність», «Лідер самоврядування».

Переможці проєкту були нагороджені грамотами від ректора ЗУНУ Оксани Десятнюк, а також кубками від голови профспілкової організації студентів ЗУНУ Антона Шевчука.

Нагороди вручали ректор ЗУНУ, професор Оксана Десятнюк, проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Віктор Островерхов, депутат Тернопільської обласної ради Ірина Шумада, поет-пісняр, композитор, тернопільська співачка Надія Гураль, майстер спорту з дзюдо та самбо, заслужений тренер України, заслужений працівник освіти України, директор центру студентського спорту ЗУНУ, професор Роман Циквас, полковник запасу, директор навчально-наукового центру конверсії військових кадрів та ветеранів війни ЗУНУ Іван Бугай, голова первинної профспілкової організації студентів ЗУНУ Антон Шевчук.

У концертній програмі проєкту взяли участь учасники творчих колективів відділу творчої самореалізації та виховання: Анастасія Галещук, Вероніка Біловус, Вадим Йосипів, Вероніка Басараб, Евеліна Бартащук, Марія Волощак, Христина Палій, Вікторія Шевчук та Ірина Шегеда. Творчі номери, щирі емоції та тепла атмосфера зробили цей вечір особливим для кожного присутнього. У залі панували гордість, вдячність і віра у майбутнє молодого покоління, яке вже сьогодні впевнено заявляє про себе своїми справами, талантами та досягненнями.

Святковий захід став справжнім вшануванням молоді, яка своєю щоденною працею, активною громадянською позицією та любов’ю до рідного університету формує його імідж і гідно представляє далеко за межами Тернополя.

Кожен із нагороджених – це окрема історія праці, наполегливості і віри в себе. Але разом вони – покоління, яке вже зараз формує завтрашній день. Саме такі молоді люди є гордістю університету та надією сильної, успішної і незалежної України!