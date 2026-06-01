Навіки у Небесному строю ще один наш земляк. На Сумщині війна обірвала життя Сергія Лесика. Вічна пам’ять та шана захиснику України!

«Знову сумна звістка надійшла до нашої громади.

На фронті загинув житель селища Велика Березовиця – Лесик Сергій Григорович, 1968 року народження.

Воїн був старшим навідником першого мінометного взводу мінометної батареї другого батальйону територіальної оборони військової частини А7033. Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Братениця на Сумщині.

Про дату та час зустрічі тіла полеглого воїна повідомимо згодом.

Вічна пам’ять та шана Герою!», – написали у Великоберезовицькій громаді.