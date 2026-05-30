У КП «Тернопільелектротранс» відбулися громадські обговорення проєктів рішень виконавчого комітету щодо встановлення тарифів на проїзд у громадському транспорті міста. Участь в обговоренні взяли більше півсотні мешканців Тернополя.

Під час слухань начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук поінформував присутніх про економічні передумови перегляду вартості проїзду. За його словами, необхідність коригування тарифів зумовлена суттєвим зростанням вартості дизельного пального, підвищенням рівня заробітних плат працівників транспортної галузі, подорожчанням технічного обслуговування транспорту, запасних частин та інших складових, необхідних для стабільної та безпечної роботи громадського транспорту.

«У Тернополі з березня діють тимчасові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які встановлювалися, враховуючи вартість дизельного пального на рівні 59,18 грн. За цей час ми мали надію, що ситуація на світовому ринку пального стабілізується, однак наразі вартість дизпалива становить уже 86,30 грн. Така ситуація не сприяє безпечному і комфортному курсуванню громадського транспорту», – зазначив Олег Вітрук.

Щодо тролейбусів, то начальниця економічного відділу КП «Тернопільелектротранс» Ірина Мацегоріна наголосила, що чинний тариф встановлений ще у 2024 році, який сьогодні вже не покриває фактичної собівартості перевезень. За результатами першого кварталу 2026 року фактична собівартість перевезень у тролейбусах становить 32,83 грн, тоді як торік цей показник складав 22,3 грн.

Серед основних причин зростання витрат – підвищення вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів, а також збільшення державних соціальних стандартів і рівня мінімальної заробітної плати.

«Ми повинні забезпечувати належний рівень заробітної плати водіям та ремонтному персоналу, аби не допустити відтоку кадрів. Тому питання підняття тарифу – це питання стабільного функціонування міського пасажирського транспорту як цілісної системи», – зазначила представниця підприємства.

Від імені приватних перевізників підтримати перегляд тарифів закликав також Андрій Намака. Він наголосив, що у розрахунок тарифу має бути закладена належна заробітна плата працівників, а для підприємств критичної інфраструктури діє вимога щодо середньої зарплати на рівні майже 22 тис. грн. Водночас уже з червня урядом встановлено нову вимогу – середня заробітна плата має становити 26 тис. грн.

Відтак, з урахуванням усіх пропозицій та зауважень, підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету щодо встановлення наступних тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя:

при розрахунку безконтактною банківською карткою або пристроєм з технологією NFC – 26 грн за поїздку;

при розрахунку неперсоніфікованим електронним квитком – 23 грн;

при розрахунку «Файною картою» – 20 грн;

для учнів та студентів – 10 грн.