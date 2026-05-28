Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили інформацію про те, що у місті Заліщики на території колишньої «Сільгосптехніки», поблизу котельні, виявлено медичні відходи та лікарські засоби, які мали бути утилізовані відповідно до встановлених норм.

Про це повідомили в обласній поліції.



Інформацію про даний факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.



Наразі працівники поліції проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до несанкціонованого розміщення медичних відходів та лікарських засобів, а також з’ясовують усі обставини події.

