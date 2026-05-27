27 травня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено мережу пришкільних таборів, тимчасово утворених на базі закладів освіти Тернопільської громади.

Відповідне рішення прийнято з метою забезпечення повноцінного відпочинку та зайнятості дітей в літній період у місті та громаді.

Зокрема, на базі десяти шкіл та двох комунальних закладів позашкілької освіти будуть організовані дитячі табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, літні мовні школи.

У таборах буде передбачено харчування, насичена програма для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Це – чудова можливість провести канікули весело, пізнавально й у хорошій компанії.

Мережа пришкільних таборів, тимчасово утворених на базі закладів освіти Тернопільської міської ради.

Назва закладу Термін Режим роботи, год. Прог нозована кількість дітей Органі зація харчув ання Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов І зміна 01.06 – 12.06.2026 (10 робочих днів) 9.00-15.00 120 аутсорсинг Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов І зміна 01.06 – 12.06.2026 (10 робочих днів) 10.00-13.00 60 аутсорсинг Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа- колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» І зміна 01.06 – 12.06.2026 (10 робочих днів) 9.00-13.00 75 – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 ім. Б. Лепкого І зміна – 01.06 – 05.06.2026 (5 робочих днів) ІІ зміна – 08.06 – 12.06.2026 (5 робочих днів) 9.00-14.00 70 70 аутсорсинг Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов І зміна 01.06 – 12.06.2026 (10 робочих днів) 9.00-13.00 40 – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 І зміна – 01.06 – 05.06.2026 (5 робочих днів) 8.45-13.00 140 – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 І зміна – 01.06 – 05.06.2026 (5 робочих днів) ІІ зміна – 08.06 – 12.06.2026 (5 робочих днів) 9.00-17.00 120 100 аутсорсинг