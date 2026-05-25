За минулі вихідні тернопільські патрульні виявили 11 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Інспектори відсторонили таких порушників від керування та склали 11 протоколів за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

У патрульній поліції нагадали, що ст. 130 КУпАП передбачає відповідальність за:

керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції;

передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Водночас за керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмову від проходження огляду передбачена не лише адміністративна відповідальність, а й евакуація транспортного засобу.