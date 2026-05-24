На Тернопільщині поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка на території ТЦК.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

“У суботу, 23 травня, до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у приміщенні вбиральні виявлено тіло чоловіка”, – зазначили в поліції.

Загиблий – 46-річний житель Тернополя.

Як встановили поліцейські, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

“За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї”, – повідомили в поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою до кваліфікації «самогубство».

Поліцейські встановлюють обставини події.