Поліцейські розслідують обставини смерті чоловіка у тернопільському ТЦК
На Тернопільщині поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка на території ТЦК.
Про це розповіли у поліції Тернопільщини.
“У суботу, 23 травня, до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у приміщенні вбиральні виявлено тіло чоловіка”, – зазначили в поліції.
Загиблий – 46-річний житель Тернополя.
Як встановили поліцейські, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.
“За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї”, – повідомили в поліції.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою до кваліфікації «самогубство».
Поліцейські встановлюють обставини події.