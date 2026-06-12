Право на виплату одноразової грошової допомоги (ОГД) мають ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено статус згідно з пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та видано посвідчення в якому зазначено один із цих пунктів.

ОГД виплачується залежно від групи інвалідності у кратному розмірі до прожиткового мінімуму.

Виплата становить від 250 до 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність (у 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн ):

I група інвалідності – 400 прожиткових мінімумів (1 331 200 грн).

II група інвалідності – 300 прожиткових мінімумів (998 400 грн).

III група інвалідності – 250 прожиткових мінімумів (832 000 грн).

Необхідні документи

До заяви (згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 29.04.2016 № 336) додаються копії (скановані копії) таких документів:

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФ) або довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

паспорта заявника;

ідентифікаційного номера або відмітку в паспорті громадянина України про відмову від його прийняття;

документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти особу з інвалідністю внаслідок війни, зазначену у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону, оформленого відповідно до законодавства (у разі звернення законного представника або уповноваженої особи);

довідки з реквізитами рахунка, відкритого в банку на ім’я одержувача ОГД.

Куди звернутися за виплатою?

За виплатою ОГД можна звернутися до Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства у справах ветеранів України, Служби безпеки України, інших відомств – в залежності, де особа проходила (проходить) службу.

До Міністерства у справах ветеранів України – особисто або поштою: вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001.

Через будь-який ЦНАП незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання/перебування.

За допомогою у детальному роз’ясненні щодо виплати ОГД та необхідних документів ви також можете звернутися до фахівця із супроводу.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.